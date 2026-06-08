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Tekirdağ Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 8 Haziran 2026 hava durumu yaz mevsiminin sıcak günlerini yansıtıyor. Gün içinde sıcaklık 28 derece civarında hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 16 - 17 derece arasında olacak. Rüzgarın hızı 12 km/saat olarak ölçülüyor ve nem oranı %58 dolaylarında. Öğle saatlerinde güneş ışınlarından korunmak üzere şapka ve güneş kremi kullanmak oldukça önemli. Deniz aktivitelerinde de hava durumunu sürekli takip etmek gerekiyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 8 Haziran 2026 Pazartesi. Tekirdağ'da hava durumu yaz mevsimini yansıtıyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 28 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 17 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık 32 derecelere çıkabilir. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında kalacak. Nem oranı %58 seviyelerinde olacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Ancak, yer yer sağanaklar görülebilir.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da sıcak ve güneşli günler devam edecek. 9 Haziran Salı bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Güneşin geri dönmesi olası. Sıcaklıklar 27 - 28 derece aralığında olacak. Gece sıcaklıkları 15 - 16 derece civarında seyredecek. 10 Haziran Çarşamba hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 - 29 dereceye yükselebilir. 11 Haziran Perşembe ise sıcaklık 29 - 30 dereceye kadar çıkabilir.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekli. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Yüksek sıcaklık vücutta susuzluğa yol açabilir. Bu nedenle gün boyunca yeterli su tüketmeye özen gösterilmelidir. Rüzgarın düşük hızı nedeniyle deniz kenarında rüzgar sörfü için uygun koşullar olmayabilir. Deniz aktiviteleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemli.

Sonuç olarak Tekirdağ'da sıcak ve güneşli günler sunuyor. Yüksek sıcaklığın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemleri almak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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