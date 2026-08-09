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Tekirdağ Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 9 Ağustos 2026 Pazar günü sıcaklık 23 ile 31 derece arasında değişecek. Gün boyunca rüzgarlı bir hava hakim olacak. Önümüzdeki günlerde sıcak ve rüzgarlı hava durumu devam edecek. 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde sıcaklıklar 21 ile 32 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların bu sıcak havalarda dikkatli olması, su içmesi ve güneşten korunması öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 9 Ağustos 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava sıcaklıkları 23 ile 31 derece arasında değişecek. Gün boyunca rüzgarlı bir hava hakim olacak. Nem oranı ise %72 civarında olacak. Tekirdağ'daki hava durumu sıcak ve rüzgarlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyir izleyecek. 10 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklıkları 21 ile 31 derece arasında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 11 Ağustos Salı günü hava sıcaklıkları 22 ile 32 derece arasında seyredecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. 12 Ağustos Çarşamba günü ise 23 ile 32 derece arasında hava sıcaklıkları olacak. Güneşli bir hava bekleniyor.

Sıcak ve rüzgarlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların tedbir alması gerekir. Sıcak havalarda bol su içmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da dikkate alınmalıdır. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi de önemlidir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve rüzgarlı olacak. Bu koşullarda sağlık ve güvenlik açısından önlemler almak gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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