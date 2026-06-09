Tekirdağ Hava Durumu! 09 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün içinde hava sıcaklığı 20 ile 28 derece arasında olacak. Hava genel olarak bulutlu ve güneşli. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunulacak. Rüzgar saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Bu, hava koşullarını daha konforlu hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer biçimde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba'da sıcaklık 20 ile 28 derece arasında olacak. 11 Haziran Perşembe günü ise hava 21 ile 29 derece olacak. 12 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 20 ile 29 derece arasında tahmin ediliyor. Bu süre içinde hava genellikle güneşli kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için bazı önlemler almak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları yoğunlaşabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak ve bol su içmek de sağlık açısından önemlidir. Rüzgar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri planlamak rahat olacak.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli kalacak. Güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz. Temel önlemleri alarak, sağlıklı bir hafta geçirmeniz mümkün.