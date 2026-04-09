Tekirdağ Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Günün ilerleyen saatlerinde yerel yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12-13 derece civarında seyredecek. Hava genellikle bulutlu ve güneşli arası olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6-7 dereceye düşecek. Yerel yağışların görülmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da bugünkü hava durumu, akşam saatlerinde yağışlı koşullara işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişimler yaşanacak. 10 Nisan Cuma günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklıkları 9-10 derece civarında seyredecek. 11 Nisan Cumartesi günü ise hava daha ılıman hale gelecek. Gündüz sıcaklıkları 10-12 derece arasında olacak. 12 Nisan Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 14-15 derece civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yanınızda bir şemsiye veya hafif bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Dışarıda vakit geçirecekler için bu önemlidir. Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.