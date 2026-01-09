Tekirdağ Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıkları 5 - 6 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 - 5 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 16 - 22 kilometre olacak. Nem oranı ise %73 - %80 arasında değişecek.

Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek faydalı. Su geçirmez ayakkabılar da tercih edilmeli. Rüzgar hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmanız önerilir.

10 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 10 - 12 derece olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 11 Ocak Pazar günü sıcaklık 8 - 10 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 12 Ocak Pazartesi günü ise hava daha soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 1 - 3 derece olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor.

Yağmurlu havalara karşı su geçirmez giysiler bulundurmalısınız. Şemsiyeler de faydalı olacaktır. 12 Ocak'ta beklenen kar yağışı için acil durum araç gereçlerini yanınıza almalısınız. Kar lastiği takılı araçlarla seyahat etmek önemlidir. Soğuk havalarda sıcak tutan giysiler kullanmak gerekir. Termal içlikler sağlığınız için önemlidir.

Tekirdağ'da 9 Ocak Cuma günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişecek. Yağmurlu ve kar yağışlı günlere hazırlıklı olmak için gerekli önlemleri almanız önerilir.