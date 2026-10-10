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Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Ekim 2026 hava durumu hafif bulutlu ve ılımadır. Hava sıcaklığı 19-22 derece arasında değişirken, akşam serin rüzgarlar etkili olabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 18-21 dereceye düşecek ve yerel yağış tahminleri bulunuyor. Ancak 13 Ekim'de sıcaklık tekrar artacak. Dışarıda zaman geçirecekler için serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Tekirdağ’ın iklim koşullarını göz önünde bulundurarak keyifli anların tadını çıkarmak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Ekim Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

10 Ekim 2026 tarihinde Tekirdağ’da hava durumu hafif bulutlu ve ılımandır. Hava sıcaklığının 19 ile 22 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde serin rüzgarlar etkili olabilir. Dışarıda vakit geçirecek olanların bir hırka alması iyi olur. Bu mevsimde Tekirdağ'a özgü deniz meltemi ile akşam serinliği hissediliyor. Gün içindeki güneşli hava, bu serinliği güzel bir şekilde dengeliyor. Tekirdağ'daki bugünkü hava keyifli bir gün sunacak.

Önümüzdeki günler için hava durumu değişken öngörüler içeriyor. 11 ve 12 Ekim tarihlerinde sıcaklık 18-21 derece arasında düşecektir. Bu günlerde hava daha kapalı olacak. Ayrıca birkaç yerel yağış ihtimali de bulunuyor. Tekirdağ'ın kıyı kesimlerinde hafif bir iklim yaşanabilir. 13 Ekim’de sıcaklık yeniden artacak. Bu sefer 21 ile 24 derece arasında olması bekleniyor.

Hava koşullarında ani değişiklikler olabileceği için, dışarı çıkmadan önce durumu kontrol etmek önemlidir. Özellikle geç saatlerde plan yapılıyorsa, serin rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak gerekir. Tekirdağ hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarıda daha fazla zaman geçirecek olanlar için kaliteli bir yağmurluk veya şemsiye edinmek faydalı olabilir. Bu şekilde planlarınıza uyum sağlarsınız.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ’da hava durumu ne olursa olsun, dışarıda geçirilen anların tadını çıkarmak önemlidir. Sıcak günlerde bol su içmek ve serin kalmak akıllıca olacaktır. Ayrıca hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Kıyı boyunca yürüyüş yapmak için Monetary rüzgarı eşsiz bir fırsat sunacak. Tekirdağ’ın güzelliklerini en iyi şekilde çıkarmak için hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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