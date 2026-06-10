Tekirdağ Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 - 16 km/saat olacak. Nem oranı ise %69 - %91 arasında değişecek. Harika bir gün geçirmek mümkün.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu genel olarak güneşli. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece olacak. Gece sıcaklıkları 15 - 17 derece aralığında seyredecek. 12 ve 13 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde hava sıcaklıkları 23 - 29 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 13 - 16 derece civarında kalacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Ancak 12 ve 13 Haziran tarihlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. 12 ve 13 Haziran tarihlerinde sağanaklar olabileceğinden dışarıda şemsiye bulundurmanız iyi olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Böylece Tekirdağ'da hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.