HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Haziran 2026'da hava durumu oldukça keyifli olacak. Güneşli bir gün beklenirken, sıcaklık 28-29 derecelerde seyredecek. Gece ise 15-16 derece arasında düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde de genel olarak hava güneşli kalacak. Ancak 12 ve 13 Haziran'da yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu ve şemsiye bulundurmak önemli. Bol su içmeyi ihmal etmeyin.

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 10 - 16 km/saat olacak. Nem oranı ise %69 - %91 arasında değişecek. Harika bir gün geçirmek mümkün.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu genel olarak güneşli. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 29 - 30 derece olacak. Gece sıcaklıkları 15 - 17 derece aralığında seyredecek. 12 ve 13 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde hava sıcaklıkları 23 - 29 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 13 - 16 derece civarında kalacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli. Ancak 12 ve 13 Haziran tarihlerinde yer yer sağanaklar bekleniyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. 12 ve 13 Haziran tarihlerinde sağanaklar olabileceğinden dışarıda şemsiye bulundurmanız iyi olacaktır. Güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Böylece Tekirdağ'da hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de ihraçlar başlıyor! 10 isim belli olduCHP'de ihraçlar başlıyor! 10 isim belli oldu
Orta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldıOrta Doğu'da yine sirenler çaldı! Halka güvenli bölge çağrısı yapıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Muharrem İnce rengini belli etti

Muharrem İnce rengini belli etti

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.