Tekirdağ Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Nisan 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 14 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava koşulları açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Bu nedenle, planlarınızı buna göre düzenlemek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. 11 Nisan Cumartesi günü, sıcaklığın 12 ile 15 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşullarının daha sakin geçeceği tahmin ediliyor. 12 Nisan Pazar günü sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Hava koşulları daha da iyileşecek.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak da önemlidir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.