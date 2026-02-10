Tekirdağ Hava Durumu! 10 Şubat Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Tekirdağ'da hava durumu serin ve rüzgarlı bir gün sunuyor. Gün boyunca sıcaklık, 6 ila 7 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise 10 ile 11 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %80 ile %90 seviyelerinde olacak. Bu koşullar altında Tekirdağ'daki hava durumu, serin ve rüzgarlı bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü, sıcaklığın 10 ila 11 dereceye yükselmesi bekleniyor. Rüzgar hızı ise 5 ile 6 km/saat seviyelerine düşecek. 12 Şubat Perşembe günü, sıcaklık 11 ila 12 dereceye ulaşabilir. Ayrıca hafif yağmurlu koşulların görülmesi olası. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklığın 14 ila 15 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. Yağmurlu geçişlerin yaşanması bekleniyor.

Bu dönemde Tekirdağ'da hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmeyen giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltacak giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlamak, olumsuz sürprizlerle karşılaşmaktan kaçınmanızı sağlar.