Tekirdağ Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

10 Temmuz 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında seyrederken, rüzgarın hızı 5.1 km/saat olacak. Bu durum, hava koşullarının güzel olduğunu gösteriyor.

Cumartesi, 11 Temmuz 2026, hava açık olacak. Sıcaklık 28 ile 21 derece arasında değişecek. Pazar günü, 12 Temmuz 2026, hava yine açık olacak. Sıcaklık 29 ile 22 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerin hava durumu da keyifli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize girebilir veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgar hızı düşük olacak. Denize girerken deniz koşullarını kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Tekirdağ'da 10 Temmuz Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de bu hava devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.