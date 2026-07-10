HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzelleşiyor. Sıcaklık, 27 ile 18 derece arasında değişecekken, nem oranı %50 civarında kalacak. Hava açık ve güneşli olacak. Cumartesi ve Pazar günü de benzer hava koşulları gözlemlenecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat doğuyor. Denize girmek ve doğa yürüyüşleri yapmak için bu güzel havayı değerlendirebilirsiniz.

Tekirdağ Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

10 Temmuz 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 27 ile 18 derece arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında seyrederken, rüzgarın hızı 5.1 km/saat olacak. Bu durum, hava koşullarının güzel olduğunu gösteriyor.

Cumartesi, 11 Temmuz 2026, hava açık olacak. Sıcaklık 28 ile 21 derece arasında değişecek. Pazar günü, 12 Temmuz 2026, hava yine açık olacak. Sıcaklık 29 ile 22 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerin hava durumu da keyifli geçecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize girebilir veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi korumak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgar hızı düşük olacak. Denize girerken deniz koşullarını kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Tekirdağ'da 10 Temmuz Cuma günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde de bu hava devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası"Özgür Özel görevden alınacak" iddiası
Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"Miçotakis'ten itiraf: "Bazen dar görüşlü hareket ediyoruz"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

FETÖ açıklaması! "Yakın zamanda" diyerek duyurdu: "Bugün itibar edilen çok sayıdaki ismin..."

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Putin'i kızdıracak hamle! Trump ile görüştükten sonra açıkladı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! 13.500 TL'ye kadar ödeme alabilirler

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.