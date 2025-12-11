HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu, 11 Aralık 2025 tarihinde genellikle bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklığı 13 derece civarında, gece ise 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esse de nem oranı %93 seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıkların benzer şekilde devam edeceği öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmak, sağlığınız açısından önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarındadır. Gece ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi, nem oranının %93 olması tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:26. Gün batımı ise 17:43 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 13 derece civarında olması öngörülüyor. 13 Aralık Cumartesi günü de hava sıcaklığı 13 derece civarında olacaktır. 14 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olmasından dolayı, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu önlemler sağlığınız açısından gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”Eski Habertürk spikeri Nur Köşker’den 'Mehmet Akif Ersoy’ iddiaları: “Çok uzun süreli bir taciz süreci var”
Enver Aysever gözaltına alındı! 'Hasan İmamoğlu' detayıEnver Aysever gözaltına alındı! 'Hasan İmamoğlu' detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.