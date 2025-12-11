Tekirdağ Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün 11 Aralık 2025 Perşembe. Tekirdağ'da hava durumu genellikle bulutlu ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece civarındadır. Gece ise 4 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi, nem oranının %93 olması tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:26. Gün batımı ise 17:43 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Tekirdağ'da benzer şekilde devam edecek. 12 Aralık Cuma günü hava sıcaklığının 13 derece civarında olması öngörülüyor. 13 Aralık Cumartesi günü de hava sıcaklığı 13 derece civarında olacaktır. 14 Aralık Pazar günü ise hava sıcaklığının 12 derece civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olabileceği önemlidir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olmasından dolayı, sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu önlemler sağlığınız açısından gereklidir.