Tekirdağ Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı görülecek. Hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Bu güzel hava, açık hava etkinlikleri için çok uygun. Denizin kenarında vakit geçirmek için harika bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. 12 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 29 ile 30 derece arasında olması bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 28 ile 29 derece arasında olacak. O gün yer yer kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. 14 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı yine 28 ile 29 derece civarında olacak. Genel olarak hava güneşli olacak.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak önemli. Dışarıda vakit geçirirken şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek vücudunuzu nemli tutar. Aşırı sıcaklardan korunmak gereklidir. Sahilde vakit geçirirken deniz suyunun sıcaklığını kontrol etmek gerekir. Deniz akıntılarına dikkat etmek güvenliğiniz açısından önemlidir.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Bu güzel havayı değerlendirmek için gerekli önlemleri alabilirsiniz. Açık hava etkinliklerinin tadını çıkarın.