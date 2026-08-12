Tekirdağ Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026 Çarşamba. Tekirdağ'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bizleri bekliyor. Gündüz sıcaklığın 32 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 23 derece civarında olacak. Bu hava durumu, Tekirdağ'ın yaz havasını yansıtıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 30 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. 14 Ağustos Cuma günü, bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. 15 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 27 derece olacak. Bulutlu ve güneşli hava hâkim olacak.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Güneşten korunmaları önemlidir. Şapka takmak güneşten koruyacaktır. Güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır. Bol su içmek zararlı etkilerden korunmaya yardım eder. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Özellikle hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir.

Tekirdağ'da 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava sıcak olacak. Takip eden günlerde de güneşli bir hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önerilir. Bol su içmek sağlığınıza iyi gelecektir. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek.