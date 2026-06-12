Tekirdağ Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu 12 Haziran 2026 Cuma günü keyifli olacaktır. Gün içinde hava açık ve güneşli geçecek. Sıcaklık 24 ile 26 derece arasında değişecek. Kuzeydoğu yönünden hafif bir rüzgar esecek. Bu rüzgar saatte yaklaşık 10 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %67 civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 24 dereceye düşecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 19 derece civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 Haziran Cumartesi günü hava daha serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 21 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 12 dereceye kadar düşecek. 14 Haziran Pazar günü sıcaklık biraz daha artacak. Gündüz sıcaklıkları 27 dereceyi bulacak. 15 Haziran Pazartesi günü hava yeniden 30 dereceye yükselecek. Güneşli bir gün olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışınlarından korunmak için şapka takmalısınız. Ayrıca güneş kremi kullanmanız önerilmektedir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda rüzgarın hızına göre hareket etmek önemlidir. Bu şekilde Tekirdağ'daki hava koşullarına uyum sağlayabilirsiniz.