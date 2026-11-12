Tekirdağ Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ, 12 Kasım 2026 Perşembe günü dikkat çekici bir hava durumu sergileyecek. Şehir, ılık bir sabaha uyanacak. Gün içerisinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak bulutlu olacak. Zaman zaman güneş ışıkları da ortaya çıkacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için hoş bir atmosfer yaratacak. Tekirdağ'daki hava serinleşiyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar artacak.

Öğleden sonra beklenen değişiklikler yaşanacak. Bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Bu durum, tarım alanları için olumlu etkiler yaratabilir. Toprağın su ihtiyacını karşılaması muhtemel. Dışarıda uzun süre kalacak olanların hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Kısa süreli yağışlar, yollarda kayganlaşmaya yol açabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar var. Takozlarınızı unutmayın; yağışlı havalarda trafikte aksaklıklar yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Cuma günü hava bulutlu geçecek. Ancak öğle saatlerinde daha sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları 20 derece civarına kadar çıkabilir. Cumartesi günü ise havanın serinlemesi bekleniyor. Ortalama sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken uygun giysiler seçmek de gerekiyor.

Tekirdağ'daki hava durumu, yerel yaşamı etkileyen unsurlar barındırıyor. Günlük yaşantınızda bu durumu dikkate almalısınız. Özellikle dışarı çıkacağınız saatleri planlamak önemli. Kıyafet seçiminde kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Mevsim geçişleriyle hava değişimlerinin hızlı ve beklenmedik olabileceğini unutmayın. Gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın. Hava durumu tahminlerini takip edin.