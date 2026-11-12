HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü hava durumu ilgi çekici bir seyir izleyecek. Ilık bir sabahla başlayan gün boyunca sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genel olarak bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra hafif yağışlar görülebilir. Uzun süre dışarıda kalanların hazırlıklı olmaları faydalı olur. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişimleri yaşanacak, mevsim geçişlerinin etkileri hissedilecek.

Tekirdağ Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Tekirdağ, 12 Kasım 2026 Perşembe günü dikkat çekici bir hava durumu sergileyecek. Şehir, ılık bir sabaha uyanacak. Gün içerisinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genel olarak bulutlu olacak. Zaman zaman güneş ışıkları da ortaya çıkacak. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için hoş bir atmosfer yaratacak. Tekirdağ'daki hava serinleşiyor. Özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecek. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar artacak.

Öğleden sonra beklenen değişiklikler yaşanacak. Bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir. Bu durum, tarım alanları için olumlu etkiler yaratabilir. Toprağın su ihtiyacını karşılaması muhtemel. Dışarıda uzun süre kalacak olanların hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Kısa süreli yağışlar, yollarda kayganlaşmaya yol açabilir. Bu nedenle dikkatli olmakta yarar var. Takozlarınızı unutmayın; yağışlı havalarda trafikte aksaklıklar yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ilginç bir seyir izleyecek. Cuma günü hava bulutlu geçecek. Ancak öğle saatlerinde daha sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları 20 derece civarına kadar çıkabilir. Cumartesi günü ise havanın serinlemesi bekleniyor. Ortalama sıcaklık 18 dereceye düşebilir. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Dışarı çıkarken uygun giysiler seçmek de gerekiyor.

Tekirdağ'daki hava durumu, yerel yaşamı etkileyen unsurlar barındırıyor. Günlük yaşantınızda bu durumu dikkate almalısınız. Özellikle dışarı çıkacağınız saatleri planlamak önemli. Kıyafet seçiminde kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Mevsim geçişleriyle hava değişimlerinin hızlı ve beklenmedik olabileceğini unutmayın. Gözlerinizi gökyüzünden ayırmayın. Hava durumu tahminlerini takip edin.

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"Trump 'tam bir zafer olacak' sözleriyle duyurdu! Tahran'dan jet yanıt geldi: "Her biri hedef olacak"
İzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandıİzmir'de fabrikadaki patlamaya ilişkin 9 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

COP31 Zirvesi'ne damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tek o ismi karşılamadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Bir ili heyecan sardı: Ankara'dan sonra en büyük olacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.