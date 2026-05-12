Tekirdağ Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mayıs 2026 Salı günü Tekirdağ'da hava durumu ılıman. Hava, gündüz saatlerinde 25 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 dereceye düşüyor. Sabah saatlerinde hava 19 derece civarında. Gün boyunca az bulutlu ve hafif rüzgarlı bir hava bekleniyor. Rüzgarın hızı, gündüz saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir. Gece saatlerinde sıcaklık 18 dereceye düşecek. Hava yine az bulutlu olacak. Bu güzel hava, dışarıda vakit geçirmek için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Mayıs Çarşamba günü, hava sıcaklığı gündüz 23 derece olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 14 Mayıs Perşembe günü, sıcaklık 17 dereceye düşecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 15 Mayıs Cuma günü, hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Özellikle 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Ayrıca, gök gürültülü sağanak yağışlar da görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınması gerekir. Böylece, Tekirdağ'daki hava koşullarına en iyi şekilde hazırlıklı olabilirsiniz. Keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.