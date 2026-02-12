Tekirdağ Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

12 Şubat 2026 Perşembe, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu. Çiseleyen yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Gece sıcaklık ise 9 dereceye düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşulları dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilebilir. Su geçirmeyen giysilerle ıslanmaktan korunmak mümkün. Rüzgarın etkisiyle soğuk hissedilebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak da önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Şubat Cuma günü yağmur geçişleri olacak. 14 Şubat Cumartesi günü bulutlar artacak. 15 Şubat Pazar günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 14-18 derece arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlar yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız.

Tekirdağ'da bugün ve gelecek günlerde hava durumu hafif yağmurlu. Ilıman sıcaklıklarla devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giysilerle hazırlıklı olmalısınız. Bu hava koşullarına karşı tedbir almak önemlidir.