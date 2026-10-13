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Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ekim Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 13 Ekim 2026 tarihinde hava açık ve güneşli geçiyor. Sıcaklık 20 derece civarında, gün içinde 19 ile 22 derece arasında değişim göstermesi bekleniyor. Sonbahar mevsiminde ılıman iklimin tadını çıkarmak için dışarıda faydalı aktiviteler yapabilirsiniz. Ancak, hava durumu izlenmeli; önümüzdeki günlerde ani yağışlar ve sıcaklık düşüşleri olabilir. İklim değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ekim Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 13 Ekim Salı 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu dikkat çekiyor. Şehir, sabah güneşle ısındı. Genel sıcaklık 20 derece civarında. Hava temiz ve açık. Fakat gün ilerledikçe hafif bulutlar görülebilir. Bu bulutlar sadece görüntü. Sıcaklık, gün boyu 19 ile 22 derece arasında değişecek. Tekirdağ'da hava açık ve güneşli.

Tekirdağ'da iklim, sonbaharda ılımandır. Bugün dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün. Çocuklarınızı parka götürebilirsiniz. Sevdiklerinizle sahil yürüyüşleri yapın. Ancak, hava durumunu izlemek önemli. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterebilir. Sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Ara ara yağışlar görülebilir. Dışarıda yapılacak planlarınızı buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.

Tekirdağ’ın iklimi ani değişiklikler gösterebilir. Hava serinledikçe kalın giysilere yönelmek faydalı olacaktır. Daha sıcak tutan kıyafetler tercih edebilirsiniz. Dışarıda geçireceğiniz süre zarfında ani yağışlarla karşılaşabilirsiniz. Yanınıza bir şemsiye almanızı öneririz. Aniden bastıran yağışlardan korunmanın yolu, hazırlıklı olmaktır.

Tekirdağ'daki hava durumu genel olarak güzel. Rahat bir gün geçirmeniz mümkün. Önümüzdeki günlerde değişken hava şartlarına dikkat etmelisiniz. Aktif bir yaşam tarzı sürmek için havanın tadını çıkarın. İklimsel değişikliklere karşı temkinli olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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