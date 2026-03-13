Tekirdağ Hava Durumu! 13 Mart Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mart 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 13°C. Gece sıcaklıkları ise 3°C civarına düşecek. Rüzgar hızı 7 km/saat olacak. Nem oranı %45 seviyelerinde seyrediyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar'da gündüz sıcaklıkları 12°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 5°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında kalacak. Nem oranı da %45 seviyelerinde seyredecek. Böylece açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak serin ve kısmen güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların sabah ve akşam saatlerinde serin olabileceğini dikkate alması önemli. Uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Rüzgar hızı 7 km/saat civarında olacak. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmak da önemlidir.

Tekirdağ'da 13 Mart Cuma günü ve takip eden günlerde hava koşulları uygun görünüyor. Sabaha ve akşama dikkat etmek gerekiyor. Serinlik göz önünde bulundurulmalı. Bunun için hazırlıklı olmak önemlidir.