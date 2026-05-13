Tekirdağ Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba, Tekirdağ'da hava durumu serin ve yağışlı. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 20 derece. Gece sıcaklık 13 ile 14 derece arasında değişecek. Hava genel olarak yağışlı geçecek. Yağış ihtimali %100 civarında olacak.

Bu serin ve yağışlı koşullar, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olabilir. Yağışlı hava nedeniyle açık hava etkinliklerinizi planlarken kapalı alanları tercih etmeniz daha uygun olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava biraz ılımanlaşacak. 14 Mayıs Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı gündüz saatlerinde yaklaşık 18 derece olacak. 15 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 21 ile 22 derece arasında seyredecek. 16 Mayıs Cumartesi günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 24 ile 25 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız önerilir. Hava durumunu göz önünde bulundurmak, açık hava etkinliklerinizi planlarken faydalı olacaktır.