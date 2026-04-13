Tekirdağ Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Nisan 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava durumu ılıman ve keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli. Zaman zaman yer yer bulutlar görülebilir. Rüzgar hafif esiyor. Bu nedenle nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Bugünkü hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun. Parklar ve sahil yürüyüş yolları, bu güzel havadan faydalanmak isteyenler için ideal alanlar. Açık hava etkinlikleri ve piknikler için uygun bir gün olacak. İnsanlar bu havanın tadını çıkaracak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve değişken geçecek. 14 Nisan Salı günü, hava sıcaklığı 17 dereceye yükselecek. Hafif bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Kısmi güneşli bir hava tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü rüzgarlı bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken dikkatli olun. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza hafif bir mont almak iyi bir fikir olabilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmanız önerilir.

