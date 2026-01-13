HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ocak Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 13 Ocak 2026'da hava durumu açık ve soğuk. Gün içinde sıcaklık 3 ile 8 derece arasında, gece ise 0 ile -1 derece arasında değişecek. Rüzgar doğudan saatte 9 kilometre esiyor. Nem oranı sabah %88, gündüz %50, akşam %73 ve gece %82 civarında seyredecek. Gelecek günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. Soğuk hava koşullarına dikkat edilmeli, uygun giyinmek sağlık açısından önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ocak Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. Tekirdağ'da hava durumu genel olarak açık ve soğuk. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 0 ile -1 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %50, akşam %73 ve gece %82 civarında olacak. Bu nedenle, Tekirdağ'da hava soğuk ve açık olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 7 ile 8 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında ölçülecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 11 ile 12 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında kalacak. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 11 ile 12 derece arasında olacak. Gece ise 5 ile 6 derece olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve soğuk olacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak adına bu gereklidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı önlem almak faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar soğuk havadan daha fazla etkilenebilir. Onların da uygun şekilde giydirilmesi önemlidir.

Hava durumu değerlendirildiğinde, Tekirdağ'da 13 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Bu süreçte soğuk hava ve yüksek nem oranına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"Trump'tan İran kararı: "Derhal yürürlüğe girdi"
Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı Avcılar’da uyuşturucu hap imalathanesine baskın: 6 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.