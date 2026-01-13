Tekirdağ Hava Durumu! 13 Ocak Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. Tekirdağ'da hava durumu genel olarak açık ve soğuk. Gündüz saatlerinde sıcaklık 3 ile 8 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 0 ile -1 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %50, akşam %73 ve gece %82 civarında olacak. Bu nedenle, Tekirdağ'da hava soğuk ve açık olacak.

Gelecek günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü gündüz hava sıcaklığı 7 ile 8 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında ölçülecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 11 ile 12 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında kalacak. 16 Ocak Cuma günü gündüz sıcaklık 11 ile 12 derece arasında olacak. Gece ise 5 ile 6 derece olacağı öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve soğuk olacak.

Soğuk hava koşulları nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak adına bu gereklidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Bu nedenle, rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıklarına karşı önlem almak faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar soğuk havadan daha fazla etkilenebilir. Onların da uygun şekilde giydirilmesi önemlidir.

Hava durumu değerlendirildiğinde, Tekirdağ'da 13 Ocak 2026 Salı günü soğuk ve açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları sürecek. Bu süreçte soğuk hava ve yüksek nem oranına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.