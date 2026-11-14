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Tekirdağ Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

14 Kasım 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve soğuk. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde 21 dereceye ulaşan sıcaklık, akşam saatlerinde 19 dereceye gerileyecek. Yerel halk, hafif yağışlara karşı ceket ve şemsiye bulundurmalı. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu takip etmek, dışarıda geçirilen zamanı ve gündelik aktiviteleri düzenlemek açısından önemli bir gereklilik taşımaktadır.

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

14 Kasım Cumartesi 2026 tarihinde Tekirdağ'da hava durumu ilgi çekici. Yerel halk için dikkat edilmesi gereken bir tablo sunuyor. Hava genel olarak kapalı ve soğuk. Termometreler 19-22 derece arasında sıcaklık gösteriyor. Mevsim normlarına göre uygun. Ancak bulutlu hava ve hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda üzerinize bir şey almayı unutmayın.

Tekirdağ'da gün içindeki sıcaklıklar fazla değişmeyecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 21 dereceye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu durum, akşam saatlerinde dışarıda dikkatli olmanız gerektiğinin işareti. Dışarda kalacakların yanlarına ceket veya hafif mont alması iyi olacaktır. Bu, üşümeyi engeller.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor. Hafta sonunun ardından haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Ancak bu dönemde hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol edin. Aktivite planlarınızı bu bilgi etkileyebilir.

Hava şartlarına göre önlem almayı unutmayın. Hava durumu tahminlerine göre giyinme tercihlerinizi belirleyin. Dışarıda soğuktan korunmak önemlidir. Şemsiye ya da yağmurluk gibi eşyalar almanız faydalı olur. Beklenmedik durumlarla karşılaşmanızı kolaylaştırır. Ultraviyole ışınlarının yoğun olduğu günlerde koruyucu krem kullanmak cildinizi korur.

Sonuç olarak, 14 Kasım Cumartesi için Tekirdağ hava durumu önemli bir faktör. Hava durumunu takip etmek yaşam kalitenizi artırır. Havanın ne olacağını bilmek, günlük aktivitelerinizi organize eder. Böylece sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

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hava durumu Tekirdağ
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