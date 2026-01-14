HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 14 Ocak 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 dereceye düşecek. Gece ise bulutlu hava şartları devam edecek. Şehirde rüzgar güneyden esecek ve nem oranı yüksek kalacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Soğuk havada açık alanlarda dikkatli olunması gerekiyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba. Tekirdağ'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 ile 5 derece arasında düşecek. Hava, akşam saatlerinde de bulutlu olacak. Gece sıcaklıklar yine 4 ile 5 derece arasında kalacak. Havada bulut oranı yüksek olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 7 ile 10 kilometre arasında esecek. Nem oranı %72 ile %94 arasında değişecek. Bu durum, soğuk ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman olacak. 15 Ocak Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 dereceyi bulacak. 16 Ocak Cuma günü hava yer yer güneşli görünümde olacak. Gündüz sıcaklık 10 dereceye kadar yükselecek. 17 Ocak Cumartesi günü, hava tekrardan soğuyacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Bu nedenle, hava koşullarında değişiklikler bekleniyor.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Soğuk algınlığı ve diğer sağlık sorunlarından korunmalıyız. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalıyız. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler almak gereklidir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Bu, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

