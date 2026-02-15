Tekirdağ Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Şubat 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu ılıman. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Genellikle bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Rüzgar hafif esecek. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün yaratıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 16 ile 22 derece arasında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. 17 Şubat Salı günü, sıcaklık 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Bu gün de hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. 18 Şubat Çarşamba günü ise sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağmurlu ve karlı günlerde uygun kıyafetler giymek yararlı olacaktır. Araç kullanırken dikkatli olmak da faydalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye özen göstermek gereklidir.

Özetle, Tekirdağ'da bugün hava durumu keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir gün mevcut. Önümüzdeki günlerde değişikliklere hazırlıklı olmak, günlük planları yapmayı kolaylaştıracak.