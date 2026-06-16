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Tekirdağ Hava Durumu! 16 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklıklar 17 ile 24 derece arasında değişiyor. Gelecek günlerde parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. 17 ve 18 Haziran tarihlerinde sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalı. Yağmurluk ve uygun kıyafetler alınması, konforun artırılmasında önemli bir etken.

Tekirdağ Hava Durumu! 16 Haziran Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Tekirdağ'da, 16 Haziran 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Hava açık ve güneşli. Sıcaklıklar 17 ile 24 derece civarında seyrediyor. Rüzgarın hızı düşük. Nem oranı ise %67 düzeyinde. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuluyor.

Gelecek günlerde hava durumu bazı değişiklikler gösterecek. Çarşamba günü, 17 Haziran 2026, hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16 ile 28 derece arasında değişecek. Perşembe günü, 18 Haziran 2026, hava yine parçalı bulutlu kalacak. Sıcaklıklar da 16 ile 28 derece arasında seyredecek. Cuma günü, 19 Haziran 2026, hava bol güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 26 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye almak faydalı olacaktır. Sıcaklığın değişkenliği sebebiyle kat kat giyinmek pratik olabilir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre kıyafet seçiminde dikkatli olunmalı. Açık alanlarda da temkinli davranmak gerekmektedir.

Tekirdağ'da hava durumu bugün güzel. Gelecek günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. Bu değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Uygun önlemleri almak, dışarıda vakit geçirirken konforu artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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