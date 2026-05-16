Tekirdağ Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Mayıs 2026 Cumartesi, Tekirdağ'da hava durumu genellikle güneşli. Parçalı bulutlar da olacak. Gündüz hava sıcaklığı 20 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 17 kilometre olacak. Nem oranı gündüz %65, akşam ise %72 civarında. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde Tekirdağ'da hava durumu değişecek. Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Hafif sağanaklar bekleniyor. Pazartesi günü, 18 Mayıs 2026, sıcaklık 17 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Salı günü, 19 Mayıs 2026, hava sıcaklığı 18 ile 24 derece arasında olacak. Yer yer sağanaklar görülecek. Bu nedenle, hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmanız faydalı.

Bugün için hava koşulları genelde uygun. Ancak akşam saatlerinde sıcaklığın düşebileceğini unutmamalıyız. Akşam dışarı çıkarken yanınıza ceket almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde yağışlı koşullar bekleniyor. Bu yüzden şemsiye veya yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Rüzgarın hızlanabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu dikkate almanızda fayda var.