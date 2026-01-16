Tekirdağ Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

16 Ocak 2026 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 17 kilometre tahmin ediliyor. Nem oranı %95 civarında olacak. Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve bulutlu şekilde devam edecek.

17 Ocak 2026 Cumartesi günü, gündüz saatlerinde sıcaklık 4 derece olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 10 kilometre civarında olacak. Nem oranı %84 olarak tahmin ediliyor.

18 Ocak 2026 Pazar günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 4 derece olacak. Akşam saatlerinde 3 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 8 kilometre civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %91 civarında olacak.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü, gündüz saatlerinde sıcaklık yine 4 derece olacak. Akşamda 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmeye devam edecek. Hızının saatte 17 kilometreye ulaşması bekleniyor. Nem oranı bu günde %95 civarında olacak.

Bu soğuk ve nemli hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar çok soğuk hissedilmesine sebep olabilir. Bu nedenle rüzgar geçirmez giysiler de kullanılmalıdır. Sokaklarda buzlanma oluşabilir. Kayma riski için dikkatli olmak önemlidir. Araç kullanırken yol koşullarına dikkat edilmelidir. Hız limitlerine uymak ve güvenli sürüş kurallarına riayet etmek gereklidir. Alınacak bu önlemler, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.