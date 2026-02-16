HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 16 Şubat 2026 Pazartesi günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık gündüz 17 dereceye ulaşırken, gece 9-10 derece arasında seyredecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı 11-15 km/sa olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanız önerilir. Hava durumunun önümüzdeki günlerde değişkenlik göstereceği, giyimde dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Akşam ve sabah saatlerinde serinlik hissedilecek. Uygun giysiler seçmek önemlidir.

Zeynel Eren Ölüç

16 Şubat 2026 Pazartesi günü Tekirdağ'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 17 dereceye ulaşacak. Gece ise sıcaklık 9 - 10 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte 11 - 15 kilometre arasında değişecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Tekirdağ'daki bugünkü hava durumu hafif yağmurlu. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir. Kalın giysiler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Salı günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 12 - 13 derece, gece ise 1 - 2 derece civarında olacak. Çarşamba günü hava daha da soğuyacak. Gündüz sıcaklıkları 8 - 10 derece, gece ise 2 - 3 derece arasında seyredecek. Perşembe günü hava biraz daha ısınacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece, gece ise 6 - 7 derece civarında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kalın giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olmalısınız. Uygun ayakkabılar da giymelisiniz.

Tekirdağ'da 16 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli takip etmek faydalı olacaktır. Günlük planlarınızı buna göre yapmalısınız. Uygun önlemler almanız önemlidir.

