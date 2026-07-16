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Tekirdağ Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 16 Temmuz 2026 günü hava durumu oldukça güzel geçecek. Bol güneş ışığı, 30 derece civarında sıcaklık ve %55 nem oranı, açık hava etkinlikleri için idealdir. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Sahillere yürüyüş yapabilir, deniz keyfi çıkarabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmak, cildinizi korumak açısından faydalı olacaktır. Önümüzdeki günler de benzer sıcaklıklarla geçecek.

Tekirdağ Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

16 Temmuz 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 21 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 18 kilometre olarak öngörülüyor. Nem oranı ise %55 seviyesinde olacak.

Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Sahil kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Denize girebilir veya açık hava kafelerinde vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik olacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 17 Temmuz Cuma günü çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 31 derecelere ulaşacak. 18 Temmuz Cumartesi günü de güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 30 derece civarında kalacak. 19 Temmuz Pazar günü bol güneş ışığı mevcut olacak. Sıcaklık yine 30 derece civarında öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde soğuk mekanlarda vakit geçirebilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmak önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda olmanız gerekiyorsa, şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bu önlemler cildinizi ve gözlerinizi korur.

Genel olarak, Tekirdağ'da hava durumu açık ve sıcak olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu koşulları göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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