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Tekirdağ Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 17 Haziran 2026'da güneşli ve sıcak bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklığı 26 derece, gece ise 18 derece olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat ve nem oranı %70 düzeyinde. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık 27-28 derece arasında değişecek. Sıcak havalarda güneşten korunmak için şapka, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önem taşıyor. Bu öneriler, sağlığı korurken yazın keyfini çıkarmanızı sağlar.

Tekirdağ Hava Durumu! 17 Haziran Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 17 Haziran 2026 Çarşamba, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 derece. Gece sıcaklıkları ise 18 derece civarında. Rüzgar hızı 15 km/saat. Nem oranı %70 civarında. Tekirdağ'da sıcak ve güneşli bir gün olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 17 derece civarında olacak. 19 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı yine 27 derece. Gece sıcaklıkları 16 derece civarında seyredecek. 20 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 28 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 15 derece civarında seyredecek.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunmak önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak gereklidir. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Açık renkli giysiler de fayda sağlar. Bu önlemler, sağlığı korumanıza yardımcı olur. Yazın tadını çıkarırken rahat etmenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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