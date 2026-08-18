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Tekirdağ Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca güneşli hava ve 21 ile 27 derece arasında değişen sıcaklıklar dışarıda vakit geçirmek için idealdir. 19 Ağustos'ta kısmen güneşli, 20 Ağustos'ta tamamen güneşli ve 21 Ağustos'ta 20 ile 30 derece arasında değişen sıcaklıklar bekleniyor. Bu güzel günlerde güneş kremini unutmayın ve doğanın tadını çıkarın.

Tekirdağ Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Tekirdağ'da 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 21 ile 27 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20 ile 28 derece arasında seyredecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava tamamen güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklıklar 20 ile 29 derece arasında olacak. 21 Ağustos Cuma günü hava yine parlak olacak. Sıcaklıklar bu günde 20 ile 30 derece arasında değişecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek sağlık açısından faydalı olacaktır. Bu sıcak günlerde hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek gerekecek.

Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılmak mümkün. Doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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