Tekirdağ Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü Tekirdağ'da hava durumu serin ve bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 2 ile 12 derece arasında olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Gün içinde sıcaklık en fazla 12 dereceye ulaşacak. Nem oranı %87 seviyelerindedir. Rüzgar hızı ise 1.8 km/saat olacak. Gün doğumu saati 08:30'dur. Gün batımı ise 17:44'te gerçekleşecek.

Bugün sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaygın olabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önerilir. Yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde de Tekirdağ'da serin ve bulutlu hava koşulları devam edecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklık 6 ile 14 derece arasında değişecek. 20 Aralık Cumartesi günü sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak. Artan bulutlar bekleniyor. 21 Aralık Pazar günü ise sıcaklık 7 ile 13 derece arasında kalacak. Yine bulutlu bir hava hakim olacaktır.

Bu serin hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler giyilmelidir. Nemden korunmak için su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Dış giyim ürünleri de su geçirmez özellikte olmalıdır. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmeyen mont bulundurmak iyi bir fikir.

Tekirdağ'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu serin ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Uygun giyim ve hazırlıklarla soğuk ve nemli havaya hazırlıklı olmak önemlidir.