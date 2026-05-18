Tekirdağ Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Tekirdağ'da hava durumu hafif yağışlıdır. Sıcaklık 20 derece civarında olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiklik gösterecektir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 11 ile 14 dereceye düşecektir. Rüzgarın hızı 4,85 km/saat civarında olacaktır. Yağış ihtimali %0 olarak öngörülmektedir.

19 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu parçalı bulutludur. Bu günde sıcaklık 19 derece civarında olacaktır. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü hafif yağmur beklenmektedir. Sıcaklık yine 20 derece civarında olacaktır. 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hafif yağmur devam edecektir. O gün sıcaklık 19 derece civarındadır.

Hafif yağışlı hava koşulları nedeniyle, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı düşük olacağı için hafif bir mont veya ceket de giymeniz rahatlık sağlayacaktır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Gündüzleri hafif kıyafetle dolaşmak mümkündür. Ancak akşam saatlerinde sıcaklığın 11 ile 14 dereceye düşeceğini unutmayın. Yanınıza bir kat daha almanızda fayda vardır.

