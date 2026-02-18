HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 18 Şubat 2026 tarihinde hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 4°C civarında olacakken, akşam saatlerinde bu değer 0°C ila 2°C arasına düşecek. 19 ve 20 Şubat günlerinde sıcaklıklar yükselecek. Kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Özellikle yağmurlu günlerde şemsiye taşımak önemlidir. Rüzgarlı havalarda ise rüzgar geçirmeyen kıyafetler önerilmektedir.

Simay Özmen

Tekirdağ'da 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4°C civarında seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 0°C ile 2°C arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden orta şiddette esecek. Nem oranı ise %80 ile %88 arasında olacak. Hava durumu serin ve yağmurlu olacak.

19 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 6°C ile 11°C arasında artacak. 20 Şubat Cuma günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 6°C ile 15°C arasında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 1°C ile 8°C arasında olacak. Yağmurun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava durumu ılıman ve yağmurlu olacak.

Bugün ve ilerideki günler için kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk taşımak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardım eder. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmesi önerilir. Alınacak bu önlemler, Tekirdağ'da rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

hava durumu Tekirdağ
