Tekirdağ Hava Durumu! 19 Ağustos Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

19 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 21 ile 28 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21 dereceye düşecek. Hava genellikle güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %62 civarında olacak. Gün boyunca UV indeksi 9.3 olarak tahmin ediliyor. Bu durum, güneşe karşı dikkatli olmayı gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 20 ile 29 derece arasında olacak. 21 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 20 ile 30 derece arasında seyredecek. 22 Ağustos Cumartesi günü de hava sıcaklığı 20 ile 29 derece arasında bekleniyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak. Yağış olasılığı yok.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Ancak, UV indeksinin yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Cildinizi korumak için bu adımı atlamamalısınız. Hafif rüzgar nedeniyle alerjik reaksiyonlara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Gün boyunca bol su içmeyi unutmayın. Vücudunuzun su dengesini korumak önemlidir. Bu şekilde Tekirdağ’daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.