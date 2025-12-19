HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 19 Aralık 2025 Cuma günü serin ve puslu hava koşulları hâkim. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek seyrediyor. Rüzgar hızı 3.8 km/saat düzeyinde. Önümüzdeki günlerde de benzer serin havanın devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların kalın giysilerle hazırlanması, cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanmaları öneriliyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu serin ve puslu. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3.8 km/saat civarında. Gün doğumu saati 08:29, gün batımı ise 17:40. Bu koşullar altında, Tekirdağ'da bugün serin ve puslu bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Tekirdağ'da benzer serin koşullar devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece olacak. Bulutluluk artacak. 21 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları ise 8 ile 12 derece arasında değişecek. O gün de bulutlu bir gün yaşayacağız. Bu dönemde hava koşullarının serin ve bulutlu olacağı öngörülüyor.

Serin ve puslu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cildin kurumasını önlemek önemli. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek iyi bir yöntemdir. Rüzgar hafif ama hissedilebilir. Rüzgarlık veya hafif bir mont bulundurmak akıllıca olabilir. Bu önlemlerle Tekirdağ'daki hava koşullarına daha rahat adapte olabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındıGazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.