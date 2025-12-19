Tekirdağ Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Tekirdağ'da hava durumu serin ve puslu. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 15 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 3.8 km/saat civarında. Gün doğumu saati 08:29, gün batımı ise 17:40. Bu koşullar altında, Tekirdağ'da bugün serin ve puslu bir gün var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. Tekirdağ'da benzer serin koşullar devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları 8 ile 13 derece olacak. Bulutluluk artacak. 21 Aralık Pazar günü hava sıcaklıkları ise 8 ile 12 derece arasında değişecek. O gün de bulutlu bir gün yaşayacağız. Bu dönemde hava koşullarının serin ve bulutlu olacağı öngörülüyor.

Serin ve puslu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olduğu için cildin kurumasını önlemek önemli. Nemlendirici kullanmak ve bol su içmek iyi bir yöntemdir. Rüzgar hafif ama hissedilebilir. Rüzgarlık veya hafif bir mont bulundurmak akıllıca olabilir. Bu önlemlerle Tekirdağ'daki hava koşullarına daha rahat adapte olabilirsiniz.