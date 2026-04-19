Tekirdağ Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün 19 Nisan 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 3-4 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Nisan Pazartesi günü, hava sıcaklığının 18-19 derece arasında olması bekleniyor. Hava koşulları güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. 21 Nisan Salı günü, yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklığın 19-20 derece civarında olması tahmin ediliyor. 22 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklığı 11-12 dereceye düşecek. Sağanakların devam etmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planlama yapılması önem taşımaktadır. Özellikle 21 ve 22 Nisan tarihlerindeki sağanaklara karşı şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.