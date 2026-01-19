HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Ocak Pazartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu soğuk ve kapalı şekilde devam ediyor. Bugün sıcaklık -2 ile 8 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -5 civarında olacak. Nem oranı %100, rüzgar saatte 24 kilometre hızla esecek. %80 yağış olasılığı, dışarıda kalın kıyafetler ile su geçirmez ayakkabıların önemini artırıyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımlanacak fakat yine de uygun giyinmek gerekiyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 19 Ocak 2026 Pazartesi, Tekirdağ'da hava koşulları soğuk ve kapalı. Gün boyunca sıcaklık -2 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -5 derece civarlarında olacak. Nem oranı %100 seviyesinde. Rüzgarın hızı saatte 24 kilometreye ulaşacak. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önerilir. Kışlık mont, atkı ve bere kullanmak önemlidir. %80 yağış olasılığı olduğu için şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar bulundurmanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif bir iyileşme bekleniyor. 20 Ocak Salı günü sıcaklık -1 ile 5 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 1 ile 6 derece arasında seyredecek. Bu günlerde hava daha az soğuk olacak. Ancak yine de serin kalacağı için uygun giyinmek önemlidir. 22 Ocak Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve ayakkabılar tercih etmeniz akıllıca olacaktır.

Tekirdağ'daki hava durumu soğuk ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılıman hale gelecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

