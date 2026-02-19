HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 dereceye düşecek. Rüzgar güneyden orta şiddette esecek. Nem oranı %80 ile %88 arasında seyredecek. Kalın giysiler, su geçirmez ayakkabılar ve yağmurluk mutlaka yanınızda olmalı. Olası yağışlar için hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli kılacaktır.

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Hava durumu 19 Şubat 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da ılıman ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Akşam ve gece sıcaklık ise 0 ile 2 derece olacak. Rüzgar güneyden orta şiddette esecek. Nem oranı %80 ile %88 arasında seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da alınmalıdır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk taşımak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir.

Gelecek günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında seyredecek. Yağmurun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da şarttır.

Tekirdağ'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Hava koşullarına uygun önlemler almak gününüzü konforlu hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya” MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.