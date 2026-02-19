Tekirdağ Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Tekirdağ hava durumu nasıl?

Hava durumu 19 Şubat 2026 Perşembe günü Tekirdağ'da ılıman ve yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 ile 11 derece arasında değişecek. Akşam ve gece sıcaklık ise 0 ile 2 derece olacak. Rüzgar güneyden orta şiddette esecek. Nem oranı %80 ile %88 arasında seyredecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez ayakkabılar da alınmalıdır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk taşımak önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı havalarda rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir.

Gelecek günlerde hava daha ılıman hale gelecek. 20 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 6 ile 15 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli geçecek. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 1 ile 8 derece arasında seyredecek. Yağmurun kar şeklinde olması bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak da şarttır.

Tekirdağ'da 19 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman hale gelecek. Hava koşullarına uygun önlemler almak gününüzü konforlu hale getirecektir.