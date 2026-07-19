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Tekirdağ Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklıklar 21 ile 30 derece arasında değişecek. Nem oranı %55 seviyesinde bulunuyor. Rüzgar hızı ise düşük seviyelerde. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için ideal koşullar mevcut ve güneş ışınlarından korunmak için güneş koruyucu kullanmak önem taşıyor.

Tekirdağ Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Tekirdağ hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Tekirdağ'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 30 derece civarında olacak. Nem oranı %55 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 5.39 km/saat civarında. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün demektir.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 22 ile 30 derece arasında olacak. Yine güneşli bir gün öngörülüyor. 21 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 22 ile 30 derece arasında değişecek. Tekirdağ'da açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sürecek.

Güzel havadan faydalanmak için güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Ayrıca, bol su içmek de faydalı olacaktır. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinliklerinde rahatça vakit geçirmeyi sağlıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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