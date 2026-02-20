Tekirdağ Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava koşulları genellikle güneşlidir. Gündüz sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 8 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 28 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranı gün boyunca %65 ile %82 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece, geceyse 1 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 44 kilometreye kadar çıkabilir.

22 Şubat Pazar günü hava hafif karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 0 derece civarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı bu gün 37 kilometreye kadar ulaşabilir.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız.