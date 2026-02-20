HABER

Tekirdağ Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 15 dereceye kadar çıkarken, gece sıcaklığı 8 derece civarında seyredecek. 21 Şubat Cumartesi günü bulutlu hava bekleniyor. Gündüz 12 derece, gece ise 1 derece olacak. 22 Şubat Pazar günü ise hafif karla karışık yağmur görülecek. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi ve olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önem taşımakta.

Enis Ekrem Ölüç

Tekirdağ'da 20 Şubat 2026 Cuma günü hava koşulları genellikle güneşlidir. Gündüz sıcaklık 15 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık ise 8 derece civarında olacak. Rüzgar güneybatı yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 28 kilometreye kadar çıkabilir. Nem oranı gün boyunca %65 ile %82 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece, geceyse 1 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 44 kilometreye kadar çıkabilir.

22 Şubat Pazar günü hava hafif karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 6 derece, gece ise 0 derece civarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı bu gün 37 kilometreye kadar ulaşabilir.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymelisiniz. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almalısınız.

hava durumu Tekirdağ
