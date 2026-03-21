Tekirdağ Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

21 Mart 2026 Cumartesi günü Tekirdağ'da hava durumu değişken olacak. Bölge sakinleri için yağmur ve çisenti öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 8 ile 13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 9 derece civarında kalacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Hızı saatte 11 ile 18 kilometre arasında olacak. Nem oranı %83 ile %96 arasında değişim gösterecek. Gün doğumu 07:12, gün batımı ise 19:22 olarak hesaplandı.

Bugünkü hava durumu, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Yağmur ve çisenti beklendiği için dışarı çıkarken şemsiye almanız yararlı olacaktır. Rüzgar doğudan estiği için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Yüksek nem oranı rahatsızlık verebilir. Hassas bünyeler için nemli ortamlardan uzak durmak önemlidir. Bol su içmeyi unutmamalısınız.

Gelecek günlerde Tekirdağ'da hava durumu benzer koşullarda devam edecek. 22 Mart Pazar günü sıcaklık gündüz 10 ile 13 derece, gece ise 6 ile 9 derece arasında olacak. 23 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklıkları 10 ile 13 derece, gece sıcaklıkları ise 7 ile 10 derece civarında öngörülüyor. 24 Mart Salı günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Yağmur ve çisenti bu tarihlerde de öngörülüyor.

Sonuç olarak, 21 Mart 2026 Cumartesi ve sonraki günlerde zaman zaman yağmur yağacak. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ihmal etmeyin. Rüzgar geçirmeyen giysiler giyinmek faydalı olacaktır. Nemli ortamlardan uzak durun ve bol su içmeye özen gösterin.