Tekirdağ Hava Durumu! 21 Nisan Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bugün, 21 Nisan 2026 Salı. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 19-20 derece olması bekleniyor. Öğleden sonra yer yer sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 8-9 derece arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 22 Nisan Çarşamba günü, sıcaklık 11-12 dereceye düşecek. Sağanakların devam etmesi bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. 23 Nisan Perşembe günü, hava sıcaklığı 14-15 derece civarında olacak. Çok bulutlu bir hava koşulu hakim olacak.

24 Nisan Cuma günü daha sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16-17 derece arasında olması öngörülüyor. Hava koşullarına uygun giyinmek bu dönemde önem kazanıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. 21 ve 22 Nisan tarihlerindeki sağanaklara dikkat edilmeli. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planlama yapmak önem taşır.