Tekirdağ Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

21 Ocak 2026 Çarşamba, Tekirdağ'da hafif yağmurlu ve serin bir hava öngörülüyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 3 ile 7 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın saatte yaklaşık 10 km hızla esmesi bekleniyor. Gün doğumu saati 08:31, gün batımı ise 18:15 olarak hesaplandı.

Hava durumu, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Hafif yağmurlu koşullar söz konusu. Su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Ocak Perşembe günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında olacak. 23 Ocak Cuma günü, alçak bulutların ardından biraz güneşli bir hava hakim olacak. Bu gün sıcaklıklar 5 ile 9 derece olarak seyredecek. 24 Ocak Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında olacak.

Değişken hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmayı gerekli kılıyor. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak sağlığınızı korur. Serin havalarda kat kat giyinmek, gün boyunca rahat etmenize yardımcı olacaktır.

Tekirdağ'da 21 Ocak Çarşamba günü hafif yağmurlu ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmeyi unutmamalısınız. Uygun hazırlıklarla gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.