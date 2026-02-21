Tekirdağ Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi Tekirdağ hava durumu nasıl?

Tekirdağ'da 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 1 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 44 kilometreye kadar ulaşabilecek. Nem oranı gün boyunca %65 ile %82 arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 22 Şubat Pazar günü hafif karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6 derece olacak. Gece ise sıcaklık 0 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgar hızı 37 kilometreye kadar çıkabilecek.

23 Şubat Pazartesi günü hava daha ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 10 derece seviyesinde olacak. Gece sıcaklığı 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 20 kilometreye kadar ulaşabilecek.

24 Şubat Salı günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 13 derece olacak. Gece sıcaklık 5 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Rüzgar hızı 21 kilometreye kadar çıkabilecek.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle 21 ve 22 Şubat tarihlerinde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak planlar esnek tutulmalıdır. Güncel hava durumu raporları takip edilmelidir.