Tekirdağ Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı. Tekirdağ'da hava sıcak. Güneşli bir gün geçiriyoruz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı yaklaşık 15 kilometre. Nem oranı %71 civarında. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 22 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 29 derece, gece ise 20 derece olacak. 23 Temmuz Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 27 derece, gece ise 19 derece civarında seyredecek. 24 Temmuz Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yine 27 derece, gece ise 19 derece olacak.

Bu değişken hava koşulları açık hava etkinlikleri için önem taşıyor. Güneşli ve sıcak hava, dışarıda vakit geçirecekler için keyifli bir ortam sunuyor. Ancak, 22 Temmuz'daki gök gürültülü sağanak ve 24 Temmuz'daki hafif yağmur planları etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken hava durumunu dikkatle takip etmek faydalı olacaktır. Planları esnek tutmak da önemli.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak gerekli. Şapka ve güneş kremi kullanmak önemli. Bol su içmek de şart. Aşırı sıcak saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Yağışlı havalara karşı hazırlıklı olmalıyız. Şemsiye veya uygun kıyafetler yanımızda olmalı. Hava koşullarına uygun hareket ederek sağlığımızı koruyabiliriz. Dışarıda geçireceğimiz zamanın tadını çıkarabiliriz.