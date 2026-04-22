Tekirdağ Hava Durumu! 22 Nisan Çarşamba Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü, Tekirdağ'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10-12 derece civarında olacak. Hava genellikle bulutlu ve yağmurlu bir görünüm sergileyecek. Rüzgar kuzeydoğudan eserek saatte 14 kilometre hızla hareket edecek. Nem oranı %87 seviyelerinde kalacak. Dışarı çıkarken su geçirmez giysi veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksekliği alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların dikkatli olmasını gerektirmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişiklik gösterecek. 23 Nisan Perşembe günü, sıcaklık 14-15 derece civarında bekleniyor. Hava çok bulutlu olacak. 24 Nisan Cuma günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16-17 derece arasında seyredecek. 25 Nisan Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 17-18 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının zaman zaman değişebileceği unutulmamalıdır. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmelisiniz. Gerekirse esnek olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Dışarıda şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına göre planlama yapmak önem taşır. Açık hava etkinlikleri için uygun giysiler seçmelisiniz. Alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olması önerilmektedir.