Tekirdağ Hava Durumu! 23 Aralık Salı Tekirdağ hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı, Tekirdağ'da hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye yükselecek. Hafif yağışlı hava devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7 ile 10 derece arasında kalacak. Hava bulutlu olarak devam edecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hız saatte 12 ile 14 kilometre arasında olacak. Nem oranı sabah %91, gündüz %85, akşam %88. Gece nem oranı %91 civarında olacak. Gün doğumu saat 08:32, gün batımı ise 17:45 olarak tahmin ediliyor.

24 Aralık 2025 Çarşamba günü alçak bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. 25 Aralık 2025 Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında olacak. 26 Aralık 2025 Cuma günü alçak bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 0 ile 9 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalıdır. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen mont veya yağmurluk kullanılmalıdır. Sıcaklıklar düşük olduğunda kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için bu yöntem etkili olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızda dikkatli olmalısınız. Dışarıda vakit geçirecekseniz, hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun önlemleri almak akıllıca olacaktır.