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Tekirdağ Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?

23 Ekim 2026 Cuma günü Tekirdağ'da hava durumu hafif serin ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık öğle saatlerinde 21-22 dereceye kadar çıkarken, akşam 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bahar mevsiminin güzel hava koşullarında dışarıda vakit geçirmek için ortam son derece elverişli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava şartları olacak. Plan yapmadan önce hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

Tekirdağ Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Tekirdağ hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde Tekirdağ, bahar mevsiminin sonlarına yaklaşacak. Hava hafif serin olacak. Bugünkü hava durumu 20 derece civarında. Genel olarak gökyüzü parçalı bulutlu. Akşam saatlerine doğru sıcaklık 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmeyi sevenler bugün keyif alacak. Havanın nem oranı düşük. Aktiviteler için son derece elverişli bir ortam oluşacak.

Öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 derece arasında hissedilebilir. Tekirdağ’ın güzel plajlarında yürüyüş yapmak keyifli olabilir. Bir kafede oturmak da güzel bir tercih. Ancak hava durumunda beklenmedik sürprizler olabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı.

Önümüzdeki günlerde, cumartesi ve pazar günleri için benzer hava öngörülüyor. Hafif bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19-21 derece arasında dalgalanacak. Özellikle pazar günü, küçük bir yağış bekleniyor. Dışarıda planı olanların tedbirli olması önemli. Hafta sonu yanınıza hafif bir yağmurluk almanız iyi bir öneri. Ani yağışlardan etkilenmezsiniz.

Sonbahar mevsimi Tekirdağ’da etkisini gösteriyor. Mevsim geçişlerinde hava koşulları değişebilir. Sabah saatlerinde sıcaklık düşecek. Serin bir hava hissedilecektir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek avantaj sağlayacaktır. Üzerinizi gerektiğinde çıkartıp koymanız mümkün olacak. Güneşli saatlerden faydalanarak açık havada zaman geçirmek faydalıdır. Beden sağlığınıza olumlu katkılar sağlayacaktır.

Tekirdağ’da 23 Ekim Cuma 2026 itibarıyla hafif serin ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık aralıkları olacak. Dikkatli olmamız gereken anlar olacaktır. Hava durumu sürekli değişiyor. Gün içerisinde gelişmeleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Baharın samimi havalarında keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Tekirdağ
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